Мостовой считает, что «Зенит» обыграет «Спартак» в кубковом матче

В Фонбет Кубке России настало время третьего тура группового раунда, календарь свел между собой питерский «Зенит» и московский «Спартак». Не так давно, в начале сентября, команды сразились между собой в рамках российского чемпионата Премьер-лиги, при этом питерский клуб оказался сильнее, выиграв со счетом 2:1. Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой уверен в том, что и кубковый матч закончится в пользу «Зенита».

- Я не думаю, что у «Зенита» возникнут какие-либо проблемы в этом противостоянии. Почти все игроки основы у сине-бело-голубых в строю. А вот у красно-белых есть проблемы с составом — травмированы Мозес, Перейра и Зобнин. А новичок клуба Бальде сразу же был дисквалифицирован за допинг. Так что я думаю, что хозяева поля уступят в этом противостоянии, - цитирует Мостового «ВсёПроСпорт».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках Фонбет Кубка России состоится 29 сентября в 20:30 по московскому времени, следить за его событиями можно будет в формате прямой онлайн-трансляции на нашем сайте.