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Кубок России

Федун: «Как только бразильцы ушли, с ними сразу можно играть»

29 Сентября 2022 • 22:55 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий по итогам кубкового матча с «Зенитом», который закончился разгромом чемпиона (3:0).

- Какие впечатления от матча? Великолепные впечатления.

Давайте радоваться.

Когда «Спартак» станет чемпионом? Увидим. Не Боги горшки обжигают. Как только бразильцы ушли, с ними сразу можно играть, - приводит слова Леонида Федуна корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

Напомним, что «Зенит» дважды обыгрывал спартаковцев по ходу текущего сезона, в матче за Суперкубок и в чемпионате. Для «красно-белых» это первая за пять лет победа над соперником из Санкт-Петербурга.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун
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окончен Факел 0:1 Крылья Советов
окончен Спартак Москва 3:0 Зенит 4.60 4.30 1.73
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