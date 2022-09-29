Федун: «Как только бразильцы ушли, с ними сразу можно играть»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий по итогам кубкового матча с «Зенитом», который закончился разгромом чемпиона (3:0).

- Какие впечатления от матча? Великолепные впечатления.

Давайте радоваться.

Когда «Спартак» станет чемпионом? Увидим. Не Боги горшки обжигают. Как только бразильцы ушли, с ними сразу можно играть, - приводит слова Леонида Федуна корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

Напомним, что «Зенит» дважды обыгрывал спартаковцев по ходу текущего сезона, в матче за Суперкубок и в чемпионате. Для «красно-белых» это первая за пять лет победа над соперником из Санкт-Петербурга.