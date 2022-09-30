Игнатов: «Всё круто, эмоции - супер!»

В третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России московский «Спартак» славно отыгрался у питерского «Зенита» за поражение в матче восьмого тура российского чемпионата, когда питерцы выиграли со счетом 2:1.

На сей раз «Спартак» забил три безответных мяча, оформив крупную победу. Игру прокомментировал полузащитник московского клуба Михаил Игнатов.

- Эмоции супер, всё круто! Самочувствие? Травмы нет, всё нормально. Хорошо себя чувствую, - цитирует слова Игнатова издание «Спорт-экспресс».

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН», эта игра состоится второго октября в рамках российского чемпионата.