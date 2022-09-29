Три игрока, благодаря которым «Спартак» отгрузил «Зениту» три гола в Кубке России

Оценки всем футболистам Гильермо Абаскаля

Если вы выключили матч минуте на 75-й, то вряд ли поверите, что «Спартак» разгромно победил. Но это так, в целом равная игра (даже с преимуществом «Зенита») обернулась в итоге громким успехом красно-белых. И есть у этой победы конкретные герои – уж очень классно матч провели Литвинов, Соболев и Промес. Эти трое и обеспечили три гола в ворота «Зенита». А Гильермо Абаскаль опять вышел со схемой из трёх центральных защитников. Везде тройки. На этом закончим с магией цифр и кратко разберём игру каждого футболиста «Спартака».

Статистика матча: владение мячом – 49:51, удары по воротам – 9:4, в створ – 6:2, угловые – 8:3. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

Видео

Промес наносит удар издали (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Спартаковцы упускают шанс забить (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Удар Мантуана рядом со штангой (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Кузяев сотрясает штангу (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Игнатов наносит обводящий удар рядом с девяткой (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Малком попадает в каркас ворот (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Мощный выстрел издали Зобнина (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Опаснейший момент у ворот Спартака (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол 1:0. Гол Квинси Промеса (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол 2:0. Гол Александра Соболева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол 3:0. Гол Квинси Промеса (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Large modal ×

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 7,5. Дважды за голкипера играл каркас ворот, дважды он сам спасал в сложных ситуациях. Собрался Максименко на кубковый матч с «Зенитом», обошёлся без фирменных ляпов, лишь один раз неосмотрительно выскочив за пределы штрафной площади.

ЛЕОН КЛАССЕН – 5,5. Оборону так сильно не похвалишь, как голкипера, особенно это касается флангов. Малком очень легко убегал за спину Классену, вырываясь затем на оперативный просто. Два раза мог сам забить, однажды обострил передачей, а Леон особо не мешал бразильцу.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,0. В центре тоже царила суматоха, в частности – на полуфлангах. Джикия дважды отметился своевременным отбором, но бывало терял позицию, оставляя, например, подключившегося Мантуана совсем неприкрытым. Густаво мог забить, но промахнулся в том эпизоде.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 8,0. Не обошлась защита без светлого пятна. Литвинов сегодня сыграл реально круто, будучи и центральным защитником, и центральным полузащитником. Отлично действовал на перехватах (4 раза), далее умно разгонял атаки, лично тащил мяч. За активность сам себя одарил голевой передачей на Соболева.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 5,0. После лучика света к слабым звеньям обороны «Спартака». Маслову будто не хватало сноровки – он всегда включался в эпизод на мгновение позже, всегда проигрывал касание резвым бразильцам. Сказывается, видимо, отсутствие игровой практики.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,5. И если в тройке защитников Маслова хотя бы страховали, то Хлусевичу пришлось совсем туго. Кузяев постоянно ускользал от Даниила, вываливаясь на голевые позиции. Умным движением Далер переиграл Хлусевича вчистую, став самым опасным игроком «Зенита».

НАИЛЬ УМЯРОВ – 5,0. Провалы в центральной оси по традиции берёт на себя Умяров, проигравший Венделу массу эпизодов на подступах к своей штрафной. Наиль сосредоточился на черновой работе и даже иногда успевал (2 отбора и 2 перехвата), но в целом явно уступал соперникам.

РОМАН ЗОБНИН – 7,5. На полуфланге Промеса цветёт Зобнин. Вот кто успевал и в обороне помочь (3 отбора), и в атаку добежать. Остроумно Роман поддерживает комбинации Куинси, открываясь в нужные зоны и создавая далее остроту – 2 ключевые передачи. Однажды Зобнин и сам бил опасно.

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МИХАИЛ ИГНАТОВ – 5,5. Старался Игнатов, но провёл матч по лекалам Умярова. Блеснёт одним полезным действием и уйдёт в тень на 60 минут. Была у Михаила одна острая передача, один удар опасный, но замена его напрашивалась и без травмы.

КУИНСИ ПРОМЕС – 8,0. Очередной огненный матч от Промеса. Все опасные атаки строятся через Куинси, все опасные подачи от угла поля выполнены голландцем, все решающие открывания совершены им же. Пахал весь матч Промес, а в концовке оформил дубль в ворота чемпиона.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 8,0. Поддерживает марку и Соболев. Очень сильный матч от нападающего – 8 раз выиграл верховую борьбу, всё время напрягал оборону «Зенита», не чурался черной работы и прессинга. А наградил себя классным (уже фирменным) голом после удара с разворота.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 7,0. Активно вошёл в игру, добавил свежести, сделал правый фланг более надёжным, а главное – голевую передачу на первый гол.

МИХА МЕВЛЯ – б/о.

ШАМАР НИКОЛСОН – б/о. Также отмечаем и ассист Николсона. Кстати, оба игрока, вышедших на замену, отметились в протоколе благодаря Промесу.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – б/о.