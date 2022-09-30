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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков рассказал, что стало причиной поражения «Зенита» от «Спартака»

30 Сентября 2022 • 15:09 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» (3:0) в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

По мнению Колоскова, на игре петербургской команды негативным образом сказалось отсутствие полузащитника Вилмара Барриоса.

«В этом году он не так эффектно выглядит, как в прошлом, но и сейчас он один из ключевых игроков команды Семака. Барриос сильнейший опорный полузащитник РПЛ, равных ему сейчас нет. Так что его отсутствие действительно сказалось на игре «Зенита», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

После трёх сыгранных туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу группы В с девятью набранными очками в своём активе. «Зенит» же с тремя баллами расположился на третьем месте в своём квартете.   

В текущем сезоне 28-летний Барриос провёл за «Зенит» 11 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Вячеслав Колосков Вилмар Барриос
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