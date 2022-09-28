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Кубок России

Бояринцев: «Спартак» возьмёт реванш у «Зенита»

28 Сентября 2022 • 03:08 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 4.00 X 3.95 2 1.82
29.09 20:30

В четверг, 29 сентября, в Фонбет Кубке России пройдут матчи третьего тура группового раунда, и в одном из них сразятся «Зенит» и «Спартак». В чемпионате встреча этих команд завершилась победой «Зенита», и бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев считает, что «Спартаку» удастся взять реванш в кубковом матче.

- Сложно сказать, в каких составах выйдут команды. Но «Спартак», я думаю, скорее всего в боевом: надо, конечно, обыгрывать «Зенит» в Кубке. Нужно брать реванш за поражение в РПЛ в этом месяце. Я думаю, с минимальным счетом, но «Спартак» выиграет: 2:1 победит, скорее всего, - заявил Бояринцев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» является действующим обладателем Кубка России, в прошлом розыгрыше команда обыграла в финале земляков из «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Денис Бояринцев
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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