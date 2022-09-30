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Кубок России

Чистяков: «Игра была равной, пока не пропустили»

30 Сентября 2022 • 03:51 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

В третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России московский «Спартак» славно отыгрался у питерского «Зенита» за поражение в матче восьмого тура российского чемпионата, когда питерцы выиграли со счетом 2:1.

На сей раз «Спартак» забил три безответных мяча, оформив крупную победу. Защитник питерского клуба Дмитрий Чистяков считает, что «Зенит» проиграл вследствие собственных ошибок:

- Игра была равная до забитого гола. Сами ошиблись, пропустили. Потом уже бежали вперед на контратаках, они доделали свой результат. Игра до гола, это Кубок, - заявил Чистяков в интервью «Матч ТВ».

В следующем матче «Зенит» сыграет дома с «Ростовом», эта игра состоится второго октября в рамках российского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Чистяков
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