Чистяков: «Игра была равной, пока не пропустили»

В третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России московский «Спартак» славно отыгрался у питерского «Зенита» за поражение в матче восьмого тура российского чемпионата, когда питерцы выиграли со счетом 2:1.

На сей раз «Спартак» забил три безответных мяча, оформив крупную победу. Защитник питерского клуба Дмитрий Чистяков считает, что «Зенит» проиграл вследствие собственных ошибок:

- Игра была равная до забитого гола. Сами ошиблись, пропустили. Потом уже бежали вперед на контратаках, они доделали свой результат. Игра до гола, это Кубок, - заявил Чистяков в интервью «Матч ТВ».

В следующем матче «Зенит» сыграет дома с «Ростовом», эта игра состоится второго октября в рамках российского чемпионата.