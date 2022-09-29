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Кубок России

Лепёхин: «Поражение может подстегнуть «Зенит», а «Спартаку» этот результат придаст позитива» эксклюзив

29 Сентября 2022 • 22:59 Комментировать (2)
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромное поражение питерцев в кубковом матче со «Спартаком».

«Не думаю, что результат матча как-то глобально скажется на настроении «Зенита». Наоборот, это поражение может подстегнуть «Зенит». А «Спартаку» этот результат придаст позитива. Поднимется настроение и понимание возможностей этого состава.

То, что у «Зенита» не поехало несколько игроков на матч, это правильное решение. Такие турниры, как Кубок России этого года, нужно играть смешанными составами. Можно проиграть три матча, а потом выиграть кубок. Но нельзя назвать такую игру товарищеской. Просто эта игра, на мой взгляд, была не суперважная и для «Зенита», и для «Спартака». Для обеих команд важнее матчи в РПЛ», - сказал Лепёхин.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Константин Лепёхин
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Комментарии (2)
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wild cat
29 Сентября 2022 в 23:17
ну фсё..хрюндиля выложылися на две нидели фпирёт..)) ф следушэй игре с нижним нагрибут полну авоську..))
redwhite1959
29 Сентября 2022 в 23:09
Не знаю как для "Зенита", а для "Спартака" игра была суперважна - нужно было прервать серию неудачных матчей с сегодняшним соперником. А потому красно-белые сегодня костьми ложились - и в прямом и в переносном смыслах! И - оказалось - не зря!
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