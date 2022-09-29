Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромное поражение питерцев в кубковом матче со «Спартаком».

«Не думаю, что результат матча как-то глобально скажется на настроении «Зенита». Наоборот, это поражение может подстегнуть «Зенит». А «Спартаку» этот результат придаст позитива. Поднимется настроение и понимание возможностей этого состава.

То, что у «Зенита» не поехало несколько игроков на матч, это правильное решение. Такие турниры, как Кубок России этого года, нужно играть смешанными составами. Можно проиграть три матча, а потом выиграть кубок. Но нельзя назвать такую игру товарищеской. Просто эта игра, на мой взгляд, была не суперважная и для «Зенита», и для «Спартака». Для обеих команд важнее матчи в РПЛ», - сказал Лепёхин.