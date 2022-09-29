Павлюченко дал уверенный прогноз на матч «Спартак» - «Зенит»

Бывший футболист сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от поединка между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» в третьем туре групповой стадии Фонбет Кубка России.

«Сине-бело-голубые» значительно выше классом - и по позициям, и по игре они сейчас очень хороши. «Зенит» не испытает сложностей. Питерская команда без особого труда добьется успеха», - приводит слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Матч «Спартак» - «Зенит» состоится сегодня, 29 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по местному времени.