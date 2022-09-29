Игонин: «У «Зенита» запас прочности больше, чем у «Спартака»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался о предстоящем поединке в рамках Фонбет Кубка России против столичного «Спартака».

«Я не думаю, что для любой из команд легко сложится этот матч. Если, конечно, не будет каких‑то грубых ошибок со стороны одной или другой команды. Однако все равно, у «Зенита» запас прочности больше», — цитирует экс-футболиста «сине-бело-голубых» телеканал «Матч ТВ». По мнению Игонина, «Спартак» в кубковой схватке выступит с иным планом на игру, чем в недавнем матче чемпионата России в начале месяца.

Напомним, что третий в этом сезоне поединок между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет уже сегодня вечером в столице России. Предыдущие две игры без особых проблем ушли в пользу четырёхкратного подряд чемпиона страны. Стартовый свисток арбитра запланирован в 20:30 по московскому времени.

