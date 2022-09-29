Промес забил 11 голов в нынешнем сезоне

Лидер столичного «Спартака» Куинси Промес мощно провёл победный матч Фонбет Кубка России против петербургского «Зенита».

В поединке, закончившемся со счётом 3:0, нидерландский форвард «красно-белых» оформил дубль. На счету нападающего «Спартака» уже 11 голов в текущем сезоне в рамках всех состязаний. В Российской Премьер-лиге Промес стал автором восьми мячей, добавив ещё три в трёх встречах кубкового соревнования.

Напомним, что «красно-белые» впервые с 2017 года победили у «Зенита». На счету «Спартака» три победы на групповой стадии Фонбет Кубка России, а «Зенит» лишь однажды был успешен.

