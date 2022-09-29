Семак: «Спартак» лучше воспользовался своими шансами»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дал оценку матчу со «Спартаком» (0:3).

«Нервная игра. «Спартак» лучше воспользовался своими шансами. После грубой ошибки в концовке игра стала более открытой», - сказал Семак на пресс-конференции.

Специалист сказал, что команду не устраивают результаты, которые она демонстрирует в Кубке страны. Тренер считает, что в матче со «Спартаком», как и в матче с «Крыльями Советов» «сине-бело-голубые» сыграли хуже, чем могли бы.

Кроме того, специалист отметил, что его подопечные обычно лучше реализуют свои моменты, сегодня же было много брака.