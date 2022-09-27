Камоцци считает, что у «Спартака» есть шансы на победу в матче с «Зенитом»

Футбольный агент Франко Камоцци высказался в преддверии матча 3-го тура Фонбет Кубка России «Спартак» - «Зенит».

«Для «Спартака» матч против «Зенита» всегда важный. Не имеет значения, чемпионат это или кубок. «Спартак» может пытаться победить. Это нелегко, но и не невозможно», — цитирует слова Камоцци «РБ Спорт».

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 29 сентября, начало игры запланировано на 20:30 по московскому времени.

«Красно-белые» возглавляют турнирную таблицу группы В Фонбет Кубка России, набрав шесть очков после двух туров. Санкт-петербургский клуб идет на третьей строчке, имея в своем активе три балла.