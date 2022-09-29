Умяров: «Когда судья озвучил приговор Ларину, у меня даже слеза пошла»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после победы над «Зенитом» (3:0) дал комментарий по приговору Николаю Ларину, бывшему руководителю академии «Чертаново».

- Дело Ларина? Я вчера был в суде. Уже сутки настроение непонятное. Много мыслей в связи с последними событиями. Футбол помогает отдалиться от этих мыслей, - приводит слова Умярова из микст-зоны корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

Вообще я не сентиментальный человек. Когда судья озвучил приговор, у меня даже слеза пошла.

Только ли дело Ларина меня напрягает или общая ситуация в стране? Вы же сами все понимаете.

Победа - это круто, эмоции есть. Но сейчас со стадиона выйду, и сразу опять мысли пойдут.