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Кубок России

​Сёмин оценил шансы «Спартака» обыграть «Зенит»

29 Сентября 2022 • 18:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 4.60 X 4.30 2 1.73
Через 1 ч. 37 мин.

В четверг вечером «Спартак» будет принимать «Зенит» в рамках третьего тура групповой стадии Фонбет Кубка России. Московская команда постарается ответить питерцам на два поражения по ходу этого сезона – в Суперкубке (0:4) и в чемпионате (1:2).

Шансы «Спартака» на победу в дерби двух столиц оценил известный российский тренер Юрий Сёмин.

«Это же Кубок России, мы всегда ждём неожиданные результаты в данном турнире. Шанс «красно-белых» на победу - 50 процентов, как и у «Зенита», - высказался Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за битвой во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Юрий Сёмин
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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29.09  20:30 Спартак Москва ... Зенит 3.95 4.10 1.85
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