​Сёмин оценил шансы «Спартака» обыграть «Зенит»

В четверг вечером «Спартак» будет принимать «Зенит» в рамках третьего тура групповой стадии Фонбет Кубка России. Московская команда постарается ответить питерцам на два поражения по ходу этого сезона – в Суперкубке (0:4) и в чемпионате (1:2).

Шансы «Спартака» на победу в дерби двух столиц оценил известный российский тренер Юрий Сёмин.

«Это же Кубок России, мы всегда ждём неожиданные результаты в данном турнире. Шанс «красно-белых» на победу - 50 процентов, как и у «Зенита», - высказался Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за битвой во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на LiveResult.