Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Белоус — о «Спартаке» и «Зените»: «Сейчас мы видим, что между этими командами всё-таки есть большая разница в классе»

26 Сентября 2022 • 11:44 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.95 X 4.10 2 1.80
29.09 20:30

Бывший генеральный директор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Зенит» и «Спартак».

«Сейчас мы видим, что между этими командами всё-таки есть большая разница в классе, однако «красно-белые» постараются собраться и серьёзно противостоять питерцам», — приводит слова Белоуса «Спорт уик-энд».

Также функционер считает, что главный конкурент «Зенита» в текущем розыгрыше чемпионата России — это он сам. Напомним, после 10 туров подопечные Сергея Семака уверенно возглавляют турнирную таблицу РПЛ, имея в своём активе 26 набранных очков. Отрыв от ближайшего преследователя «Ростова» составляет четыре балла.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 29 сентября. Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Юрий Белоус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Сентября
13:07 · Россия. Премьер-лига
Гасилин не верит, что Малком и Клаудиньо будут выступать за сборную России
12:53 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» увеличит бюджет для зимней трансферной кампании
12:47 · Россия. Премьер-лига
Вяльбе — о том, что ей не удалось войти в совет директоров «Спартака»: «Ничего страшного, мне есть чем заняться»
12:14 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт: «Зенит» не только должен выиграть чемпионат России, но и установить все рекорды»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Белоус — о «Спартаке» и «Зените»: «Сейчас мы видим, что между этими командами всё-таки есть большая разница в классе»
11:18 · Россия. Премьер-лига
Ари готов вернуться в Россию, если поступит предложение
11:09 · Россия. Премьер-лига
Денисов — о своём канале: «На футбольном поле я обычно закрываю Клаудиньо, но в этот раз для разнообразия решил что-то открыть»
11:02 · Россия. Первая лига
Кононов: «В действиях «Арсенала» пока нет того, что я хотел бы видеть»
10:51 · Россия. Премьер-лига
Кафанов — о Лантратове: «Я пока тоже до конца не могу понять, что от Ильи хочет Гогниев»
10:48 · Россия. Премьер-лига
Приговор экс-директору «Чертаново» будет вынесен 27 сентября
10:28 · Россия. Премьер-лига
Кобелев назвал главный козырь «Зенита» 1
10:14 · Россия. Премьер-лига
Осинькин назвал главные качества Умярова
08:44 · Россия. Премьер-лига
«Ситуация - катастрофа»: экс-тренер «Зенита» ждёт приостановку РПЛ 1
07:37 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Карпин должен работать либо в клубе, либо в сборной»
25 Сентября
20:23 · Россия. Премьер-лига
​Агент: «Николсон не сидел на чемоданах в «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем