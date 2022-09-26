Белоус — о «Спартаке» и «Зените»: «Сейчас мы видим, что между этими командами всё-таки есть большая разница в классе»

Бывший генеральный директор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Зенит» и «Спартак».

«Сейчас мы видим, что между этими командами всё-таки есть большая разница в классе, однако «красно-белые» постараются собраться и серьёзно противостоять питерцам», — приводит слова Белоуса «Спорт уик-энд».

Также функционер считает, что главный конкурент «Зенита» в текущем розыгрыше чемпионата России — это он сам. Напомним, после 10 туров подопечные Сергея Семака уверенно возглавляют турнирную таблицу РПЛ, имея в своём активе 26 набранных очков. Отрыв от ближайшего преследователя «Ростова» составляет четыре балла.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 29 сентября. Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени.