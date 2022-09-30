Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что команда из Санкт-Петербурга исправит ситуацию в группе.

«На самом деле для «Зенита» важен Кубок России, но там тоже не ожидали, что окажутся в таком положении. Всё равно ещё есть игры, и они будут исправлять ситуацию, тем более, по той логике, что выходят три команды, я думаю, что «Зенит» выйдет. Всё будет зависеть от них, но то, что будут бороться - это однозначно», — сказал Деменко.

После вчерашнего поражения от «Спартака» (0:3) команда Сергея Семака осталась на третьей строчке в турнирной таблице группового этапа Кубка России с тремя очками. В следующем туре «Зенит» на своём поле примет «Крылья Советов» на «Газпром Арене». Встреча пройдёт 20 октября, начало – в 20:30 мск.