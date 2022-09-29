Семак: «Позволяли сопернику очень много, больше, чем обычно позволяем»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (0:3).

- Если в первом тайме у «Спартака» и было преимущество, оно и было не таким значительным. Что произошло во втором тайме?

- Выигрывает та команда, которая забивает. У нас сегодня было три момента, а команда, которая первой забила, эмоционально выигрывает ход матча, поэтому моменты надо реализовывать. Что касается нашей игры, то, конечно, позволяли сопернику очень много, больше, чем обычно позволяем. Понятно, что это отчасти связано с тем, что выходит неоптимальный состав. Должны играть гораздо увереннее, особенно те, кто претендует на место в стартовом составе.

- Барриос возвращается сегодня. То есть, он будет доступен в игре чемпионата против «Ростова»?

- Да, он ночью сегодня прилетает, к игре против «Ростова» будет доступен. Посмотрим, в каком он состоянии.

- В первом тайме были затяжные моменты владения для «Зенита», когда ваша команда подолгу играла первым номером, но, правда, не создавала опасных моментов после затяжных атак. Во втором тайме вы стали больше играть в атаку. Это было осмысленно, ваше указание или просто игра так сложилась?

- Игра так складывалась. Естественно, «Спартак» низко оборонялся, приходилось искать моменты, чтобы вскрывать оборону. Когда «Спартак» играл выше, получалось выходить в быстрые атаки, появлялось пространство за спиной. Моменты у Малкома были. Но еще раз, состояние у всех разное, у кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже. Нам нужно приходить в общее хорошее состояние, чтобы к следующей игре быть в оптимальной форме.

- Во втором тайме вы перешли на три центральных защитника, пришлось тут же снимать одного, пропустив гол. Вы почувствовали, что команда не справляется с давлением? Пытались еще больше насытить оборону?

- Нет, не совсем. Я думаю, не могу сказать, что не справлялись. Не хватало, наверное, агрессии, плотности в линиях и между линий. Что касается двойки, то и Круговому, Чистякову, Алипу более удобно играть в тройке на данный момент. Тому же Родригао меньше нужно было двигаться в этой позиции, поэтому по совокупности факторов.

- Игра в четверг, она очень интенсивная. Понятно, что была пауза на матчи сборных, но, тем не менее, достаточно ли времени, чтобы восстановиться к «Ростову»?

- Я думаю, у нас небольшое количество игроков, которые провели сегодня полный матч, игроков номинально стартового состава - три. Остальные будут готовы, я думаю, что постараются те ребята, которые сыграли больше, восстановиться, чтобы быть готовыми к следующему матчу.