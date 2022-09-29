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Кубок России

Орлов: «Все матчи «Спартака» и «Зенита» - афиша, адреналин, хочется, чтобы игра была боевой»

29 Сентября 2022 • 21:46 Комментировать (6)
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«Будет хороший футбольный матч. И, может, сейчас «Спартак» близок к успеху как никогда», - приводит слова комментатора «Матч ТВ».

Спортивный журналист отметил тот факт, что у клуба из северной столицы не самый оптимальный состав на сегодняшний день, в том числе из-за проблем с ключевыми игроками - Деяном Ловреном, Клаудиньо и Вильмаром Барриосом.

«Хотелось бы, чтобы был спектакль. Все матчи «Спартака» и «Зенита» — афиша, адреналин. Хочется, чтобы игра была боевой», - добавил Орлов.

Матч «Спартак» - «Зенит» начался 29 сентября в 20:30. На текущий момент идёт второй тайм, счёт не открыт.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Геннадий Орлов Кубок России
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Комментарии (6)
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wertygaz
29 Сентября 2022 в 22:32
Хороший матч… и Семак и Орлов ещё до игры придумывали оправдания, один про след матч, другой про состав…
wild cat
29 Сентября 2022 в 22:37
ай..верчёный газам у тибя сиводня празник..)) и чиво вы такова дабилися? парадавайся пака..када ышо придаставица такая вазможнасть..))
wertygaz
29 Сентября 2022 в 22:44
Я твой русский не понимаю, видимо он плохо давался в школе тебе…
wild cat
29 Сентября 2022 в 22:51
ай..дык мине па барабану тваи панимания..))
wertygaz
29 Сентября 2022 в 22:54
Так и не отвечай тогда, купи букварь и осваивать язык начинай…
wild cat
29 Сентября 2022 в 23:03
ты праф..да чиво я дакатилса..)) с кем пытаюся апщаца...))
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