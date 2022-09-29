Орлов: «Все матчи «Спартака» и «Зенита» - афиша, адреналин, хочется, чтобы игра была боевой»

Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«Будет хороший футбольный матч. И, может, сейчас «Спартак» близок к успеху как никогда», - приводит слова комментатора «Матч ТВ».

Спортивный журналист отметил тот факт, что у клуба из северной столицы не самый оптимальный состав на сегодняшний день, в том числе из-за проблем с ключевыми игроками - Деяном Ловреном, Клаудиньо и Вильмаром Барриосом.

«Хотелось бы, чтобы был спектакль. Все матчи «Спартака» и «Зенита» — афиша, адреналин. Хочется, чтобы игра была боевой», - добавил Орлов.

Матч «Спартак» - «Зенит» начался 29 сентября в 20:30. На текущий момент идёт второй тайм, счёт не открыт.