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Кубок России

Соболев прокомментировал долгожданную победу над «Зенитом»

29 Сентября 2022 • 22:58 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

Форвард столичного «Спартака» Александр Соболев дал комментарий относительно победы в Фонбет Кубке России над петербургским «Зенитом».

«Обычная победа. Для меня все матчи — обычные. Моя игра? Не могу сказать, что мой футбол сегодня отличался», – подытожил результат игры в Москве форвард «красно-белых» в послематчевом интервью телеканалу «Матч ТВ». Также нападающий подтвердил, что Гильермо Абаскаль пообещал ему отдых после сбора национальной команды. По этой причине Соболев не поедет в Нижний Новгород на игру РПЛ.

Александр забил второй мяч своей команды и увеличил свою результативную серию во всех состязаниях до шести игр. Что интересно, началась она именно с поединка против «Зенита» в рамках чемпионата.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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