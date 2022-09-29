Соболев прокомментировал долгожданную победу над «Зенитом»

Форвард столичного «Спартака» Александр Соболев дал комментарий относительно победы в Фонбет Кубке России над петербургским «Зенитом».

«Обычная победа. Для меня все матчи — обычные. Моя игра? Не могу сказать, что мой футбол сегодня отличался», – подытожил результат игры в Москве форвард «красно-белых» в послематчевом интервью телеканалу «Матч ТВ». Также нападающий подтвердил, что Гильермо Абаскаль пообещал ему отдых после сбора национальной команды. По этой причине Соболев не поедет в Нижний Новгород на игру РПЛ.

Александр забил второй мяч своей команды и увеличил свою результативную серию во всех состязаниях до шести игр. Что интересно, началась она именно с поединка против «Зенита» в рамках чемпионата.

