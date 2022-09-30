Уткин: «Крутая концовка, очень крутой Промес»

В третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России московский «Спартак» славно отыгрался у питерского «Зенита» за поражение в матче восьмого тура российского чемпионата, когда питерцы выиграли со счетом 2:1.

На сей раз «Спартак» забил три безответных мяча, оформив крупную победу. Два из них записал на свой счет Куинси Промес, еще один добавил Александр Соболев. События матча прокомментировал известный телекомментатор Василий Уткин.

- Крутая концовка и очень крутой Промес. Но что выиграл «Спартак» в этом матче? Продолжение борьбы в Кубке, а соперник никуда пока не вылетел, - написал Уткин в социальных сетях.

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН», эта игра состоится второго октября в рамках российского чемпионата.