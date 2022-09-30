Петржела — о поражении «Зенита»: «Зачем играть на кубок, если ты не можешь играть в Европе?»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на поражение «сине-бело-голубых» в матче Фонбет Кубка России от «Спартака».

«Неожиданно, что «Зенит» проиграл «Спартаку», но эти кубковые игры – всегда кошмар. Там нет мотивации, зачем играть на кубок, если ты не можешь играть в Европе?» — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

При этом эксперт уверен, что в поражении нет никакой трагедии, потому что «Зенит» все равно выиграет чемпионат.

Напомним, «Спартак» разгромил санкт-петербургский клуб в игре 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 3:0 и укрепил лидерство в группе В.