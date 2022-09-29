Защитник «Спартака» Денисов: «Жаль, что Клаудиньо не сыграет против меня в Кубке России»

Защитник столичного «Спартака» Даниил Денисов пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против петербургского «Зенита» в рамках третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России. В частности, он выразил сожаление, что в этом матче не сыграет бразилец Клаудиньо.

«Жаль, что Клаудиньо не сыграет против меня в кубковом матче. Всегда хочется играть против сильных футболистов. Я всегда готов», - передают слова Денисова «Известия».

Поединок состоится в четверг, 29 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.