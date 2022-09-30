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Кубок России

Форвард «Спартака»: «Я сыграл как Месси в матче с «Зенитом»

30 Сентября 2022 • 09:05 Комментировать (1)
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

Ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал крупную победу над петербургским «Зенитом» (3:0) в матче третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Результат говорит за себя. Это был отличный матч. В начале было тяжело, но в концовке мы справились и одержали победу. Сегодня у меня получилось сыграть как Месси», - приводит слова футболиста Sport24.

В прошедшем матче победу «красно-белым» принесли голы Куинси Промеса (дубль) и Александра Соболева.

Добавим, что следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Пари НН» в воскресенье, 2 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Шамар Николсон
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Комментарии (1)
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Горчица+
30 Сентября 2022 в 09:12
Много шума из ничего. 🎈
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