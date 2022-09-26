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Кубок России

​Кубковые матчи начнутся с минуты молчания

26 Сентября 2022 • 14:41 Комментировать
Урал
...
Торпедо Москва
28.09 15:00

В понедельник в Ижевске случилась трагедия. Неизвестный открыл стрельбу в 88-й школе, есть погибшие. В связи с трауром было принято решение о том, что все матчи третьего тура Фонбет Кубка России на этой неделе начнутся с минуты молчания.

Игры третьего тура Фонбет Кубка России пройдут в среду и четверг – 28 и 29 сентября. Самым интересным будет поединок между «Спартаком» и «Зенитом». Команды сойдутся лицом к лицу в Москве. Стартовый свисток прозвучит 29 сентября в 20:30 по столичному времени.

Действующим обладателем кубка России является московский «Спартак». В майском финале «красно-белые» обыграли «Динамо» в дерби.

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Сегодня, 26 Сентября
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