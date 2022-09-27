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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Барриос может пропустить матч Кубка России со «Спартаком»

27 Сентября 2022 • 12:43 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 4.00 X 3.95 2 1.82
29.09 20:30

«Зенит» может поехать в Москву на поединок Фонбет Кубка России против «Спартака» без одного из своих лидеров, а именно без Вилмара Барриоса.

Сообщается, что колумбийскому хавбеку могут дать отдых после тяжелого перелёта через океан. Об этом заявил генеральный директор клуба из Северной столицы Александр Медведев в интервью «Матч ТВ». По его словам, остальные игроки своих национальных команд, включая и Деяна Ловрена, отправятся вместе с коллективом в Москву.

Напомним, что принципиальный матч «Зенита» и «Спартака» пройдет на «Открытие Банк Арене» уже 29 сентября, а в ночь на 28 сентября Барриосу предстоит сыграть в футболке колумбийцев против сборной США.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Колумбии Александр Медведев Вилмар Барриос
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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