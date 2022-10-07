Промес хочет победить «Зенит» в РПЛ

Лидер московского «Спартака» Куинси Промес вспомнил о крупной победе над петербургским «Зенитом» в поединке третьего тура групповой стадии Фонбет Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «народной команды».

«На игру с «Зенитом» настрой был особенный, мы давно не обыгрывали этого соперника. Этот барьер преодолен. Жаль, что мы встречались не в РПЛ, но у нас будет шанс это повторить», - передает слова голландского футболиста клубное ТВ.

Ближайший матч «Спартак» проведет против самарских «Крыльев Советов» в воскресенье, 9 октября. Начало запланировано в 13:00 по московскому времени.