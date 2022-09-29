Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Федун присутствует на матче «Спартак» - «Зенит»

29 Сентября 2022 • 20:52 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Зенит
1 4.60 X 4.30 2 1.73
2-й тайм

Теперь уже бывший владелец «Спартака» Леонид Федун присутствует в ложе «Открытие Арены» на кубковом матче против «Зенита». Об этом рассказывает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале K/On/Off.

Напомним, что в августе свои акции «Спартака» Леонид Федун продал компании «Лукойл». Новым главой совета директоров московского клуба стал Александр Матыцын, о чём было объявлено на днях.

Следить за матчем между «Спартаком» и «Зенитом» во всех красках можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. Команды встречаются в рамках третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ахмат 3:1 Ростов 2.20 3.40 3.30
окончен Факел 0:1 Крылья Советов
Идет 0 минута Спартак Москва 0:0 Зенит 4.60 4.30 1.73
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Сентября
21:46 · Кубок России
Орлов: «Все матчи «Спартака» и «Зенита» - афиша, адреналин, хочется, чтобы игра была боевой»
21:02 · Кубок России
Цыпченко раскритиковал газон стадиона в Воронеже
20:52 · Кубок России
Федун присутствует на матче «Спартак» - «Зенит»
20:42 · Кубок России
Мартинс: «Я счастлив в России»
20:13 · Кубок России
Семак назвал слабые стороны Бакаева
20:09 · Кубок России
Семак: «Мы не можем не держать в голове матч с «Ростовом»
20:07 · Кубок России
​Новый спортивный директор «Спартака» не стал общаться с журналистами
20:02 · Кубок России
Абаскаль рассказал, как «Спартак» будет бороться с левым флангом «Зенита»
20:00 · Кубок России
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:59 · Кубок России
Абаскаль: «Нам не хватило в определенной степени зрелости в прошлом матче с «Зенитом»
19:57 · Кубок России
​Писарев с матом отреагировал на вопрос об Александре Мостовом
19:51 · Кубок России
​Клаудиньо пропускает матч со «Спартаком» из-за дисквалификации
19:35 · Кубок России
«Зенит» выбрал состав на битву со «Спартаком»
19:34 · Кубок России
Промес и Соболев – в атаке «Спартака» на матч с «Зенитом»
19:33 · Кубок России
«Крылья Советов» минимально переиграли «Факел» в матче Фонбет Кубка России
Все новости