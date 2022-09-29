Федун присутствует на матче «Спартак» - «Зенит»

Теперь уже бывший владелец «Спартака» Леонид Федун присутствует в ложе «Открытие Арены» на кубковом матче против «Зенита». Об этом рассказывает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале K/On/Off.

Напомним, что в августе свои акции «Спартака» Леонид Федун продал компании «Лукойл». Новым главой совета директоров московского клуба стал Александр Матыцын, о чём было объявлено на днях.

Следить за матчем между «Спартаком» и «Зенитом» во всех красках можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. Команды встречаются в рамках третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России.