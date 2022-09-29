Мевля вернулся в Россию

Евгений Новиков, агент защитника «Спартака» Михи Мевли, рассказал о возвращении своего клиента в Россию после международного перерыва, во время которого футболист выступал за сборную Словении.

«Миха уже в России. Всё хорошо», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, 32-летний Мевля перешёл в «Спартак» в начале текущего месяца из турецкого «Аланьяспора». Ранее он также выступал за «Зенит», «Ростов» и «Сочи», став чемпионом страны в составе петербургской команды.

В составе «красно-белых» словенец успел провести две встречи, не отметившись в них результативными действиями.

Сегодня, 29 сентября, «Спартак» встретится с «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Игра начнётся в 20:30 по московскому времени.