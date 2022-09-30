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Кубок России

Деменко объяснил, за счёт чего «Спартак» крупно победил «Зенит» эксклюзив

30 Сентября 2022 • 14:00 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал крупную победу «красно-белых» над «Зенитом» (3:0) в Фонбет Кубке России.

«Я бы не сказал, что бразильцы делают результат «Зениту». В любом случае, заменили их или нет, результат остаётся. «Спартак» выиграл заслуженно. Другое дело, что у «Зенита» есть ребята, которые не играют, и я не думаю, что они чем-то уступают основным. А вот, если бы игровая практика была бы у резервистов чаще, наверное, не сталкивался «Зенит» с такими ситуациями.

Я считаю, что команда Семака сейчас лучшая по составу в чемпионате России. Поэтому, говорить, что бразильцы влияют на результат команды я бы не стал. Да, они хорошие футболисты, есть определённая игра, друг друга чувствуют… Те игроки, которых мы видели вчера, они не могут взаимодействовать так, и это очень важно», — сказал Деменко.  

Благодаря победе над «Зенитом» команда Гильермо Абаскаля набрала 9 очков и возглавляет группу B. Стоит отметить, что «Спартак» сыграл три матча, в которых ещё не пропускал. «Зенит» с тремя очками располагается на третьем месте.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Кубок России Максим Деменко
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