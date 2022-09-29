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Кубок России

Червиченко назвал шанс «Спартака» в матче против «Зенита»

29 Сентября 2022 • 12:46 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.90 X 3.95 2 1.85
Через 7 ч. 12 мин.

Бывший руководитель столичного «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на поединок Фонбет Кубка России между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом».

«Это же кубковые матчи: на них иногда команда выставляют несуразные составы. Всё будет зависеть от того, кто каким составом выйдет играть. Думаю, что «Зенит» так или иначе фаворит матча», — заявил экс-функционер столичного клуба изданию«Чемпионат». Таким образом, шанс «Спартака», по мнению Червиченко, заключается в возможной ротации петербургского клуба. Отметим, что такое развитие событий допустил и наставник команды из Северной столицы Сергей Семак.

Третий в сезоне 2022/2023 матч между «Спартаком» и «Зенитом» начнётся в 20:30 по московскому времени на «Открытие Банк Арене».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Червиченко
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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29.09  20:30 Спартак Москва ... Зенит 3.90 3.95 1.85
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