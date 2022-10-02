Круговой оценил результаты «Зенита» в Фонбет Кубке России

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался насчет выступления «сине-бело-голубых» в нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России.

«В Кубке у нас пока идет не очень. Моменты свои не реализуем. Но мы сделаем выводы и в оставшихся матчах будем выходить на поле по-другому», - приводит слова футболиста сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что на этой неделе прошли матчи третьего тура групповой этапа Фонбет Кубка России. Петербургский клуб встречался в Москве с местным «Спартаком» и потерпел крупное поражение со счетом 0:3.

Следующий матч в Кубке подопечные Сергей Семака проведут на своем поле против «Крыльев Советов».