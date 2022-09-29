Семак впервые проиграл «Спартаку» в качестве тренера

Петербургский «Зенит» крупно уступил «Спартаку» в матче Фонбет Кубка России со счётом 0:3, что завершило серию Сергея Семака против «красно-белых».

Отметим, что в тренерской карьере четырёхкратного чемпиона России не было ни одного неудачного матча против столичной команды. Для «Зенита» это поражение на «Открытие Банк Арене» стало первым в играх против «Спартака» с 2017 года.

Напомним, что забитыми мячами в составе победителей отметились Александр Соболов и Куинси Промес, записавший на свой счёт дубль.

