​Гаврилов верит, что «Спартак» обыграет «Зенит»

В ближайший четверг «Спартак» и «Зенит» пересекутся в рамках третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России. Бывший игрок московской команды Юрий Гаврилов верит в успех «красно-белых» в этом поединке.

«Нет ничего невозможного. Другое дело, что Кубок ничего не даёт. Это тренировочный, товарищеский матч перед игрой в РПЛ, где можно проверить молодёжь и дать возможность отдохнуть другим игрокам», - поделился своим мнением Гаврилов, которого цитирует «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в сезоне 2022/2023 кубок России разыгрывается в необычным формате. Для клубов Премьер-лиги борьба за трофей началась с групповой стадии.

Кубковый матч между «Спартаком» и «Зенитом» на «Открытие Арене» стартует 29 сентября в 20:30 по московскому времени.