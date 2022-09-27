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Кубок России

​Гаврилов верит, что «Спартак» обыграет «Зенит»

27 Сентября 2022 • 19:35 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 4.00 X 3.95 2 1.82
29.09 20:30

В ближайший четверг «Спартак» и «Зенит» пересекутся в рамках третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России. Бывший игрок московской команды Юрий Гаврилов верит в успех «красно-белых» в этом поединке.

«Нет ничего невозможного. Другое дело, что Кубок ничего не даёт. Это тренировочный, товарищеский матч перед игрой в РПЛ, где можно проверить молодёжь и дать возможность отдохнуть другим игрокам», - поделился своим мнением Гаврилов, которого цитирует «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в сезоне 2022/2023 кубок России разыгрывается в необычным формате. Для клубов Премьер-лиги борьба за трофей началась с групповой стадии.

Кубковый матч между «Спартаком» и «Зенитом» на «Открытие Арене» стартует 29 сентября в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Юрий Гаврилов
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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