Семак: «Сергеев и Кассьерра меня устраивают. Голы придут»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак дал комментарий относительно эффективности форвардов клуба Матео Кассьерры и Ивана Сергеева.

«Сергеев и Кассьерра меня устраивают. Конечно, хотелось бы, чтобы они больше забивали. Но, думаю, голы придут», – заявил титулованный специалист в интервью после разгромного поражения столичному «Спартаку» со счётом 0:3 во встрече Фонбет Кубка России.

Отметим, что после летнего перехода из «Сочи» Кассьерра стал автором всего лишь трёх забитых мячей в 14 играх. Ни один из них не был оформлен в рамках РПЛ. Сергеев же забил пять голов в 13 матчах, из которых четыре пришлись на поединки чемпионата России.

