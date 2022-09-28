​Литвинов: «Спартак» постарается достойно ответить «Зениту»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов сказал несколько слов в преддверии домашнего матча против «Зенита» в рамках третьего тура групповой стадии Фонбет Кубка России.

Напомним, что «Спартак» ранее по ходу сезона 2022/2023 дважды проиграл «Зениту» - 0:4 в Суперкубке и 1:2 в чемпионате.

«Мы должны настраиваться максимально серьёзно на все игры. Сделаем так и в этот раз. И, конечно, постараемся достойно ответить на два поражения в этом сезоне», - высказался Литвинов, чьи слова приведены на страницах клубного сайта «Спартака».

Кубковый матч между «Спартаком» и «Зенитом» стартует 29 сентября в 20:30 по московскому времени.

Напомним, что именно «Спартак» является действующим обладателем кубка России.