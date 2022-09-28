Мостовой не видит фаворита в матче «Спартак» - «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался в преддверии матча 3-го тура Фонбет Кубка России между «красно-белыми» и «Зенитом».

«Думаю, что в этом матче настрой будет боевой. Ясно, что ротация неизбежна, но процентов на 90 мы увидим основные составы. Не вижу явного фаворита в этой игре, шансы оцениваю 50 на 50», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Эксперт считает, что если «Зенит» потерпит второе поражение подряд в турнире, то их шансы на выход из группы снизятся. У «Спартака» будет небольшое преимущество, потому что у «сине-бело-голубых» не примет участие в игре Вилмар Барриос, который является важным игроком команды, добавил Мостовой.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 29 сентября в 20:30 по мск.