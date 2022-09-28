Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Мостовой не видит фаворита в матче «Спартак» - «Зенит»

28 Сентября 2022 • 14:18 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 4.00 X 3.95 2 1.82
29.09 20:30

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался в преддверии матча 3-го тура Фонбет Кубка России между «красно-белыми» и «Зенитом».

«Думаю, что в этом матче настрой будет боевой. Ясно, что ротация неизбежна, но процентов на 90 мы увидим основные составы. Не вижу явного фаворита в этой игре, шансы оцениваю 50 на 50», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Эксперт считает, что если «Зенит» потерпит второе поражение подряд в турнире, то их шансы на выход из группы снизятся. У «Спартака» будет небольшое преимущество, потому что у «сине-бело-голубых» не примет участие в игре Вилмар Барриос, который является важным игроком команды, добавил Мостовой.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 29 сентября в 20:30 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Мостовой Вилмар Барриос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 0 минута Урал 1:0 Торпедо Москва
28.09  17:30 Химки ... Локомотив Москва 3.15 3.45 2.31
28.09  17:30 Оренбург ... Динамо Москва 3.55 3.60 2.09
28.09  20:00 ЦСКА Москва ... Сочи 2.15 3.65 3.30
28.09  20:00 Краснодар ... Пари НН 1.66 4.30 4.90
29.09  15:00 Ахмат ... Ростов 2.22 3.35 3.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Сентября
15:06 · Кубок России
Савичев: «Одно мы знаем, что на верном пути и так же нужно продолжать»
14:56 · Кубок России
Ганчаренко исключил недонастрой игроков на матч с «Торпедо»
14:46 · Кубок России
Ширко считает, что «Спартак» и «Зенит» не будут выставлять слабые составы
14:24 · Кубок России
«Урал» - «Торпедо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 2
14:18 · Кубок России
Мостовой не видит фаворита в матче «Спартак» - «Зенит»
12:27 · Кубок России
Генич дал прогноз на матч ЦСКА - «Сочи»
12:06 · Кубок России
В «Зените» ответили, сыграет ли Барриос со «Спартаком»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Если кого-то из футболистов «Спартака» мотивирует приход нового спортивного директора, мне грустно за этого игрока» 1
10:25 · Кубок России
Титов сделал прогноз на матч «Химки» - «Локомотив»
03:08 · Кубок России
Бояринцев: «Спартак» возьмёт реванш у «Зенита» 2
27 Сентября
23:00 · Кубок России
Потеря в стане «Урала» - Урунов пропустит кубковый матч с «Торпедо» 1
22:38 · Кубок России
Генич поделился прогнозом на матч «Динамо» и «Оренбурга»
22:06 · Кубок России
Баженов считает «Зенит» фаворитом будущего кубкового матча против «Спартака»
19:35 · Кубок России
​Гаврилов верит, что «Спартак» обыграет «Зенит»
17:34 · Кубок России
Камоцци считает, что у «Спартака» есть шансы на победу в матче с «Зенитом» 1
Все новости