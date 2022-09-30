Орлов рассказал, за счёт чего «Спартак» разгромил «Зенит»

Петербургский «Зенит» потерпел крупное поражение от столичного «Спартака» (0:3) в матче третьего тура группового раунда Фонбет Кубка России. Своим мнением по этому результату поделился комментатор Геннадий Орлов.

«Спартак» победил заслуженно. В плане мотивации, концентрации москвичи выглядели лучше. Да и по «физике» превзошли питерцев», - приводит слова Орлова «Спорт-экспресс».

«Зенит» в следующем матче встретится с «Ростовом». Эта встреча пройдет в рамках 11-го тура чемпионата России.

По итогам десяти туров петербургский клуб набрал 26 баллов и лидирует в турнирной таблице, а «Ростов» с 22 очками идет вторым.