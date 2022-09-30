Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Орлов рассказал, за счёт чего «Спартак» разгромил «Зенит»

30 Сентября 2022 • 09:26 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

Петербургский «Зенит» потерпел крупное поражение от столичного «Спартака» (0:3) в матче третьего тура группового раунда Фонбет Кубка России. Своим мнением по этому результату поделился комментатор Геннадий Орлов.

«Спартак» победил заслуженно. В плане мотивации, концентрации москвичи выглядели лучше. Да и по «физике» превзошли питерцев», - приводит слова Орлова «Спорт-экспресс».

«Зенит» в следующем матче встретится с «Ростовом». Эта встреча пройдет в рамках 11-го тура чемпионата России.

По итогам десяти туров петербургский клуб набрал 26 баллов и лидирует в турнирной таблице, а «Ростов» с 22 очками идет вторым.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Геннадий Орлов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Сентября
10:34 · Россия. Премьер-лига
Таски: «3:0 над «Зенитом» — большая победа для «Спартака»
09:34 · Кубок России
Маслов высказался о победе «Спартака» над «Зенитом»
09:26 · Кубок России
Орлов рассказал, за счёт чего «Спартак» разгромил «Зенит»
09:05 · Кубок России
Форвард «Спартака»: «Я сыграл как Месси в матче с «Зенитом» 1
08:56 · Кубок России
Ветеран «Спартака» назвал главную причину разгрома «Зенита» 2
08:05 · Кубок России
Мостовой - о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Пусть порадуются» 4
07:37 · Кубок России
Литвинов: «Никогда не говорил, что «Зенит» страшен»
07:05 · Кубок России
Промес: «Это была тактическая победа над «Зенитом» со счётом 3:0»
05:01 · Кубок России
Игнатов: «Всё круто, эмоции - супер!»
04:16 · Кубок России
Круговой: «Мы просто не забили свои моменты, дело не в недооценке»
04:08 · Кубок России
Николсон: «Это был отличный матч»
03:51 · Кубок России
Чистяков: «Игра была равной, пока не пропустили»
03:42 · Кубок России
Юран: «Уверенная победа»
02:53 · Кубок России
Соболев собрался в Астрахань посмотреть на дельфинов
02:49 · Кубок России
Уткин: «Крутая концовка, очень крутой Промес»
Все новости