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Кубок России

Литвинов: «Постараемся достойно ответить на два поражения от «Зенита» в этом сезоне»

28 Сентября 2022 • 21:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 4.00 X 3.95 2 1.82
Через 21 ч. 36 мин.

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал предстоящий кубковый матч против «Зенита».

«Не хочу говорить громких слов о том, что матчи с «Зенитом» для нас — самые главные. Мы должны настраиваться максимально серьезно на все игры. Сделаем так и в этот раз. И, конечно, постараемся достойно ответить на два поражения в этом сезоне», - приводит слова Литвинова официальный сайт клуба.

Воспитанник «красно-белых» также вспомнил о неприятном эпизоде, произошедшем во время предыдущего для него матча с «сине-бело-голубыми», когда полузащитник получил травму голеностопа. Он отметил, что боль была очень сильная, игрок сперва решил, что порвал связки.

Матч «Спартак» - «Зенит» состоится в Москве 29 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Кубок России Руслан Литвинов
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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29.09  20:30 Спартак Москва ... Зенит 3.95 4.10 1.85
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