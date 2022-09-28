Литвинов: «Постараемся достойно ответить на два поражения от «Зенита» в этом сезоне»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал предстоящий кубковый матч против «Зенита».

«Не хочу говорить громких слов о том, что матчи с «Зенитом» для нас — самые главные. Мы должны настраиваться максимально серьезно на все игры. Сделаем так и в этот раз. И, конечно, постараемся достойно ответить на два поражения в этом сезоне», - приводит слова Литвинова официальный сайт клуба.

Воспитанник «красно-белых» также вспомнил о неприятном эпизоде, произошедшем во время предыдущего для него матча с «сине-бело-голубыми», когда полузащитник получил травму голеностопа. Он отметил, что боль была очень сильная, игрок сперва решил, что порвал связки.

Матч «Спартак» - «Зенит» состоится в Москве 29 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30.