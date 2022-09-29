Промес приблизился к Титову в списке лучших бомбардиров «красно-белых»

Нападающий московского «Спартака» Куинси Промес отметился дублем в домашнем кубковом матче против петербургского «Зенита» (3:0). Это позволило ему занять седьмое место в списке лучших бомбардиров клуба, обогнать Андрея Тихонова и приблизиться к Егору Титову.

Промес, выступающий за «Спартак» с 2014 года, с перерывом в 2018-2021 гг., имеет в своём активе 92 забитых мяча. Тихонов, игравший за столичный клуб с 1992 по 2000, а также в 2011 году, поражал ворота соперников 90 раз, Егор Титов, игрок «красно-белых» в 1995-2008 годах, забивал 105 раз.

В то же время голландский футболист является лучшим бомбардиром московской команды в рамках Кубка России (10 мячей).