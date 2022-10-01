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Кубок России

Литвинов — об игре в три центральных защитника: «Это не зависит от турнира»

01 Октября 2022 • 16:54 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о том, почему «красно-белые» используют разные схемы.

«Это не зависит от турнира. Перед каждым матчем тренерский штаб разбирает соперника и перед «Зенитом» в Кубке решили, что надо играть в три центральных защитника», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Футболист отметил, что в матче с «Зенитом» он играл самого центрального защитника, это практически то же самое, как игра в опорной зоне, когда во втором тайме перешел в опорку, то особо ничего не изменилось.

«Спартак» обыграл «сине-бело-голубых» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Руслан Литвинов
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