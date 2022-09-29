Чистяков высказался о принципиальности матчей со «Спартаком» и «Динамо»

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о принципиальных противостояниях клуба накануне игры группового этапа Фонбет Кубка России со столичным «Спартаком».

Во время разговора с болельщиками футболист ответил на вопрос о том, соперничество с каким московским клубом является принципиальнее - со «Спартаком» или с «Динамо»: «Для меня нет принципиального соперника. На каждую игру нужно настраиваться. Проиграть можем только сами себе. «Спартак», наверное. Больше для болельщиков», - цитирует Дмитрия Чистякова клубная пресс-служба.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 29 сентября, начало - в 20:30.