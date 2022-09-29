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Кубок России

«Зенит» выбрал состав на битву со «Спартаком»

29 Сентября 2022 • 19:35 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 4.60 X 4.30 2 1.73
Через 0 ч. 2 мин.

В рамках третьего тура групповой стадии Фонбет Кубка России в четверг пересекутся «Спартак» и «Зенит». Рулевой питерской команды Сергей Семак доверил место в стартовом составе следующим исполнителям:

Иван, Сантос, Родригао, Чистяков, Круговой, Караваев, Вендел, Кузяев, Мантуан, Малком, Сергеев.

Битва двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом» начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 20:30. Следить за игрой во всех подробностях можно будет на станицах портала LiveResult в текстовой трансляции. Не пропустите!

Отметим, что «Зенит» по ходу сезона 2022/2023 уже дважды обыгрывал «Спартак» - 4:0 в Суперкубке и 2:1 в РПЛ.

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Зенит
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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окончен Ахмат 3:1 Ростов 2.20 3.40 3.30
окончен Факел 0:1 Крылья Советов 3.30 3.55 2.19
29.09  20:30 Спартак Москва ... Зенит 3.95 4.10 1.85
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