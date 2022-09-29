«Зенит» выбрал состав на битву со «Спартаком»

В рамках третьего тура групповой стадии Фонбет Кубка России в четверг пересекутся «Спартак» и «Зенит». Рулевой питерской команды Сергей Семак доверил место в стартовом составе следующим исполнителям:

Иван, Сантос, Родригао, Чистяков, Круговой, Караваев, Вендел, Кузяев, Мантуан, Малком, Сергеев.

Битва двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом» начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 20:30. Следить за игрой во всех подробностях можно будет на станицах портала LiveResult в текстовой трансляции. Не пропустите!

Отметим, что «Зенит» по ходу сезона 2022/2023 уже дважды обыгрывал «Спартак» - 4:0 в Суперкубке и 2:1 в РПЛ.