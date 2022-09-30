Андрей Мостовой: «Спартак» был более мотивирован»

В третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России московский «Спартак» славно отыгрался у питерского «Зенита» за поражение в матче восьмого тура российского чемпионата, когда питерцы выиграли со счетом 2:1. На сей раз «Спартак» забил три безответных мяча, оформив крупную победу. Нападающий питерского клуба Андрей Мостовой считает, что «Спартак» победил благодаря большей мотивации:

- Мы не забили свои голы, а «Спартак» был больше мотивирован. Мне кажется, им это было больше нужно. Мы плохо вышли на игру, - цитирует Мостового «Спорт-экспресс».

В следующем матче «Зенит» сыграет дома с «Ростовом», эта игра состоится второго октября в рамках российского чемпионата.