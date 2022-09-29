«Спартак» разгромил «Зенит» во встрече Фонбет Кубка России

Московский «Спартак» взял реванш у питерского «Зенита» за поражения в Суперкубке России и чемпионате страны. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «красно-белых». Дубль в ворота подопечных Сергея Семака оформил Квинси Промес.

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Промес наносит удар издали (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Спартаковцы упускают шанс забить (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Удар Мантуана рядом со штангой (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Кузяев сотрясает штангу (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Игнатов наносит обводящий удар рядом с девяткой (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Малком попадает в каркас ворот (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Мощный выстрел издали Зобнина (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Опаснейший момент у ворот Спартака (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол 1:0. Гол Квинси Промеса (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол 2:0. Гол Александра Соболева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол 3:0. Гол Квинси Промеса (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Large modal ×

Спартаковский коллектив является действующим обладателем Кубка России. Нынешний турнир «красно-белые» также начали великолепно. В предыдущем туре «Спартак» сумел добыть три очка. На своем поле москвичи смогли разгромить «Факел» со счетом 3:0. В последнем туре РПЛ «Спартак» и вовсе сумел в дерби переиграть московский «Локомотив» со счетом 1:0. Очевидно, что спартаковцы готовы набирать ход, и нынешнее пятое место в «табели о рангах» их не устраивает ни в коем случае.

«Зенит» несется полным ходом к своему очередному чемпионскому титулу. А вот в Кубке команда Сергея Семака показывает пока не самые лучшие результаты. Клуб имеет 3 очка в двух встречах. В минувшем туре Кубка России «сине-бело-голубые» сенсационно проиграли. Причем с «Крыльями Советов» (2:0) играл весьма неплохой состав, пусть он и не был на 100% основным. После той неудачи питерцы смогли добыть три очка в чемпионате. На выезде «Зенит» смог одолеть столичное «Динамо» со счетом 2:0.

Встреча в Москве началась с активного прессинга со стороны столичного «Спартака». Уже на шестой минуте игры Квинси Промес получил шанс забить гол, но из выгодной позиции пробил под перекладину и прямо по позиции Куарезмы, сумевшего перевести сферу через планку, на угловой. Сами же питерцы также не отсиживались в обороне, и на 10-й минуте игры Кузяев, оказавшись в чужой штрафной, пробил в правый угол, и только чудом не угодил в сетку ворот противника.

Соперники и не думали останавливаться на достигнутом, и в течение трех следующий минут по моменту у ворот соперника создали Промес и Малком, который, впрочем, отличиться не смогли. В середине первого тайма в руках рефери впервые показалась карточка желтого цвета, которую получил за свой фол против Мантуана Соболев. Сам же пострадавший буквально через пару минут несся уже как ни в чем ни бывало к воротам соперника. Нанес он выстрел по рамке противника, оказавшись слева в штрафной, но мяч полетел выше мишени.

Уже под занавес игрового отрезка Кузяев проверил на прочность правую штангу, угодив в нее после эффективно разыгранной комбинации. Промес и Игнатов в последующие несколько минут также создали по моменту, но они успехов не принесли. По карточке под занавес тайма получили Промес и Малком за разного рода фолы, позволив себе лишнее на поле. При ничейном счете 0:0 противники ушли на перерыв.

В перерыве наставники клубов не сделали замен, и прежние игроки вышли на газон добывать результат. Первый момент во втором тайме создали спартаковцы. Соболев после прострела от Игнатова получил мяч, сократил угол для удара, после чего выстрелил в ближний угол, но угодил в ногу защитнику питерцев, что привело к угловому. Малком, к слову, едва не забил гол в рамку спартаковцев уже на 51-й минуте игры. Получил он в результате подачи мяч в чужой штрафной и хлестко выстрелил по рамке. Сфера попала в стойку и вылетела в поле.

Создав серию опасных моментов, соперники снова ушли в глухую оборону. На поле появиоись Денисов и Мевля у «Спартака», и Бакаев, Мостовой, Кассьерра и Алип у «Зенита». Ну, а на 77-й минуте игры «Спартак» сумел выйти вперед. Денисов в ходе наступления «красно-белых» отдал передачу на Промеса. Тот оказался в центр штрафной и мягко покатил мяч в правый от себя нижний угол, в то время, как голкипер среагировать в створе не сумел – 1:0.

Незадолго до завершения матча вышедший на поле Алип получил за свой фол карточку желтого цвета, а всего через пару мгновений Соболев забил из-под него второй мяч, сумев пробить в правый верхний угол. Ну, а уже в компенсированное ко второму тайму время «красно-белые» смогли забить третий мяч. Николсон отдал пас на Промеса, и тот пробил в левый от себя угол, точно под штангу. «Спартак» снова набирает три очка в матче группового этапа Кубка России и уверенно выходит на первую строчку в группе, оставляя «Крылья Советов» вторыми.