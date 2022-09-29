«Спартак» разгромил «Зенит» во встрече Фонбет Кубка России

Московский «Спартак» взял реванш у питерского «Зенита» за поражения в Суперкубке России и чемпионате страны. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «красно-белых». Дубль в ворота подопечных Сергея Семака оформил Квинси Промес.
|(1:0) Промес Куинси79'
|(2:0) Соболев Александр87'
|(3:0) 90'
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Спартаковский коллектив является действующим обладателем Кубка России. Нынешний турнир «красно-белые» также начали великолепно. В предыдущем туре «Спартак» сумел добыть три очка. На своем поле москвичи смогли разгромить «Факел» со счетом 3:0. В последнем туре РПЛ «Спартак» и вовсе сумел в дерби переиграть московский «Локомотив» со счетом 1:0. Очевидно, что спартаковцы готовы набирать ход, и нынешнее пятое место в «табели о рангах» их не устраивает ни в коем случае.
«Зенит» несется полным ходом к своему очередному чемпионскому титулу. А вот в Кубке команда Сергея Семака показывает пока не самые лучшие результаты. Клуб имеет 3 очка в двух встречах. В минувшем туре Кубка России «сине-бело-голубые» сенсационно проиграли. Причем с «Крыльями Советов» (2:0) играл весьма неплохой состав, пусть он и не был на 100% основным. После той неудачи питерцы смогли добыть три очка в чемпионате. На выезде «Зенит» смог одолеть столичное «Динамо» со счетом 2:0.
Встреча в Москве началась с активного прессинга со стороны столичного «Спартака». Уже на шестой минуте игры Квинси Промес получил шанс забить гол, но из выгодной позиции пробил под перекладину и прямо по позиции Куарезмы, сумевшего перевести сферу через планку, на угловой. Сами же питерцы также не отсиживались в обороне, и на 10-й минуте игры Кузяев, оказавшись в чужой штрафной, пробил в правый угол, и только чудом не угодил в сетку ворот противника.
Соперники и не думали останавливаться на достигнутом, и в течение трех следующий минут по моменту у ворот соперника создали Промес и Малком, который, впрочем, отличиться не смогли. В середине первого тайма в руках рефери впервые показалась карточка желтого цвета, которую получил за свой фол против Мантуана Соболев. Сам же пострадавший буквально через пару минут несся уже как ни в чем ни бывало к воротам соперника. Нанес он выстрел по рамке противника, оказавшись слева в штрафной, но мяч полетел выше мишени.
Уже под занавес игрового отрезка Кузяев проверил на прочность правую штангу, угодив в нее после эффективно разыгранной комбинации. Промес и Игнатов в последующие несколько минут также создали по моменту, но они успехов не принесли. По карточке под занавес тайма получили Промес и Малком за разного рода фолы, позволив себе лишнее на поле. При ничейном счете 0:0 противники ушли на перерыв.
В перерыве наставники клубов не сделали замен, и прежние игроки вышли на газон добывать результат. Первый момент во втором тайме создали спартаковцы. Соболев после прострела от Игнатова получил мяч, сократил угол для удара, после чего выстрелил в ближний угол, но угодил в ногу защитнику питерцев, что привело к угловому. Малком, к слову, едва не забил гол в рамку спартаковцев уже на 51-й минуте игры. Получил он в результате подачи мяч в чужой штрафной и хлестко выстрелил по рамке. Сфера попала в стойку и вылетела в поле.
Создав серию опасных моментов, соперники снова ушли в глухую оборону. На поле появиоись Денисов и Мевля у «Спартака», и Бакаев, Мостовой, Кассьерра и Алип у «Зенита». Ну, а на 77-й минуте игры «Спартак» сумел выйти вперед. Денисов в ходе наступления «красно-белых» отдал передачу на Промеса. Тот оказался в центр штрафной и мягко покатил мяч в правый от себя нижний угол, в то время, как голкипер среагировать в створе не сумел – 1:0.
Незадолго до завершения матча вышедший на поле Алип получил за свой фол карточку желтого цвета, а всего через пару мгновений Соболев забил из-под него второй мяч, сумев пробить в правый верхний угол. Ну, а уже в компенсированное ко второму тайму время «красно-белые» смогли забить третий мяч. Николсон отдал пас на Промеса, и тот пробил в левый от себя угол, точно под штангу. «Спартак» снова набирает три очка в матче группового этапа Кубка России и уверенно выходит на первую строчку в группе, оставляя «Крылья Советов» вторыми.
Ну, собственно все. Думаю до 6 игры в кубке ничего не поменяется, так же будут непонятные составы у Зенита, даже при угрозе вылета на этой стадии.
Смотрел первый тайм и про себя сказал что мы первые забьём, так и вышло, но ещё и победили. Так бы всегда играли как сегодня.
Всех болельщиков народной команды с заслуженным разгромом над принципиальным соперником! Сегодня наш день!!!
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