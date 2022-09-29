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Кубок России

«Спартак» разгромил «Зенит» во встрече Фонбет Кубка России

29 Сентября 2022 • 22:34 Комментировать (16)
Спартак Москва
3:0
Зенит
окончен

Московский «Спартак» взял реванш у питерского «Зенита» за поражения в Суперкубке России и чемпионате страны. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «красно-белых». Дубль в ворота подопечных Сергея Семака оформил Квинси Промес.

Протокол игры  
Спартак Москва3:0Зенит
(1:0) Промес Куинси79'  
(2:0) Соболев Александр87'  
(3:0) 90'  
Максименко АртёмКлассен ЛеонДжикия ГеоргийМаслов ПавелЛитвинов Руслан 90' (_Nicholson S. ( 90') Хлусевич ДаниилПромес Куинси  45'Умяров НаильИгнатов Михаил Александрович 64' (_Denisov D. ( 64') Зобнин РоманСоболев Александр  22' 90' (Рассказов Николай ( 90')
Запасные: Зорин ДаниилШитов ВиталийСелихов АлександрШитов АнтонМелёшин ПавелНиколсон ШамарРыбус МацейЗиньковский АнтонМевля МихаДенисов ДаниилЧернов Никита
Иван КуарезмаЧистяков Дмитрий 82' (Ерохин Александр ( 82') Караваев ВячеславКруговой ДанилРодригаоДуглас СантосМантуан Густаво 71' (Мостовой Андрей ( 71') Кузяев ДалерМалком Филипе  45' 71' (Бакаев Зелимхан ( 71') Вендел Жералдо  31' 77' (Алип Нуралы ( 77'  84') Сергеев Игорь 77' (Кассьерра Матео ( 77')
Запасные: Королёв ГеоргийСутормин АлексейАдамов АрсенЛоврен ДеянКержаков Михаил
29 сентября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

Видео

Промес наносит удар издали (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Промес наносит удар издали (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Спартаковцы упускают шанс забить (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Спартаковцы упускают шанс забить (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Удар Мантуана рядом со штангой (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Удар Мантуана рядом со штангой (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Кузяев сотрясает штангу (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Кузяев сотрясает штангу (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Игнатов наносит обводящий удар рядом с девяткой (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Игнатов наносит обводящий удар рядом с девяткой (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Малком попадает в каркас ворот (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Малком попадает в каркас ворот (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Мощный выстрел издали Зобнина (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Мощный выстрел издали Зобнина (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Опаснейший момент у ворот Спартака (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Опаснейший момент у ворот Спартака (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Гол Квинси Промеса (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Гол Квинси Промеса (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:0. Гол Александра Соболева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:0. Гол Александра Соболева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
3:0. Гол Квинси Промеса (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
3:0. Гол Квинси Промеса (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

Спартаковский коллектив является действующим обладателем Кубка России. Нынешний турнир «красно-белые» также начали великолепно. В предыдущем туре «Спартак» сумел добыть три очка. На своем поле москвичи смогли разгромить «Факел» со счетом 3:0. В последнем туре РПЛ «Спартак» и вовсе сумел в дерби переиграть московский «Локомотив» со счетом 1:0. Очевидно, что спартаковцы готовы набирать ход, и нынешнее пятое место в «табели о рангах» их не устраивает ни в коем случае.

«Зенит» несется полным ходом к своему очередному чемпионскому титулу. А вот в Кубке команда Сергея Семака показывает пока не самые лучшие результаты. Клуб имеет 3 очка в двух встречах. В минувшем туре Кубка России «сине-бело-голубые» сенсационно проиграли. Причем с «Крыльями Советов» (2:0) играл весьма неплохой состав, пусть он и не был на 100% основным. После той неудачи питерцы смогли добыть три очка в чемпионате. На выезде «Зенит» смог одолеть столичное «Динамо» со счетом 2:0.

Встреча в Москве началась с активного прессинга со стороны столичного «Спартака». Уже на шестой минуте игры Квинси Промес получил шанс забить гол, но из выгодной позиции пробил под перекладину и прямо по позиции Куарезмы, сумевшего перевести сферу через планку, на угловой. Сами же питерцы также не отсиживались в обороне, и на 10-й минуте игры Кузяев, оказавшись в чужой штрафной, пробил в правый угол, и только чудом не угодил в сетку ворот противника.

Соперники и не думали останавливаться на достигнутом, и в течение трех следующий минут по моменту у ворот соперника создали Промес и Малком, который, впрочем, отличиться не смогли. В середине первого тайма в руках рефери впервые показалась карточка желтого цвета, которую получил за свой фол против Мантуана Соболев. Сам же пострадавший буквально через пару минут несся уже как ни в чем ни бывало к воротам соперника. Нанес он выстрел по рамке противника, оказавшись слева в штрафной, но мяч полетел выше мишени.

Уже под занавес игрового отрезка Кузяев проверил на прочность правую штангу, угодив в нее после эффективно разыгранной комбинации. Промес и Игнатов в последующие несколько минут также создали по моменту, но они успехов не принесли. По карточке под занавес тайма получили Промес и Малком за разного рода фолы, позволив себе лишнее на поле. При ничейном счете 0:0 противники ушли на перерыв.

В перерыве наставники клубов не сделали замен, и прежние игроки вышли на газон добывать результат. Первый момент во втором тайме создали спартаковцы. Соболев после прострела от Игнатова получил мяч, сократил угол для удара, после чего выстрелил в ближний угол, но угодил в ногу защитнику питерцев, что привело к угловому. Малком, к слову, едва не забил гол в рамку спартаковцев уже на 51-й минуте игры. Получил он в результате подачи мяч в чужой штрафной и хлестко выстрелил по рамке. Сфера попала в стойку и вылетела в поле.

Создав серию опасных моментов, соперники снова ушли в глухую оборону. На поле появиоись Денисов и Мевля у «Спартака», и Бакаев, Мостовой, Кассьерра и Алип у «Зенита». Ну, а на 77-й минуте игры «Спартак» сумел выйти вперед. Денисов в ходе наступления «красно-белых» отдал передачу на Промеса. Тот оказался в центр штрафной и мягко покатил мяч в правый от себя нижний угол, в то время, как голкипер среагировать в створе не сумел – 1:0.

Незадолго до завершения матча вышедший на поле Алип получил за свой фол карточку желтого цвета, а всего через пару мгновений Соболев забил из-под него второй мяч, сумев пробить в правый верхний угол. Ну, а уже в компенсированное ко второму тайму время «красно-белые» смогли забить третий мяч. Николсон отдал пас на Промеса, и тот пробил в левый от себя угол, точно под штангу. «Спартак» снова набирает три очка в матче группового этапа Кубка России и уверенно выходит на первую строчку в группе, оставляя «Крылья Советов» вторыми.

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Спартак Москва Зенит Фонбет Кубок России
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Комментарии (16)
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Рейтинг комментариев
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Zenituwka
29 Сентября 2022 в 22:53
Хорошая игра получилась в целом. Как я и говорил после первого матча с Факелом, Семак будет давать возможность в кубке играть ближайшему резерву. Игра показала что мы прям очень плотно зависим от бразильцев в атаке, и от Барриоса в обороне. Заменив латиноамериканцев главный тренер прям жестоко кастрировал команду. Впрочем, видно отношение к кубку. Приоритет дать поиграть резервистам, посмотреть различные сочетания , схемы. Результат абсолютно на последнем месте. Результат кстати абсолютно по делу. Поздравляю болел КБ. Выделю особенно Хлусевича. Парень прям прогрессирует.
Ну, собственно все. Думаю до 6 игры в кубке ничего не поменяется, так же будут непонятные составы у Зенита, даже при угрозе вылета на этой стадии.
Volk Odinochka
29 Сентября 2022 в 22:51
Спартак был сильнее и это было видно. Да, Зениту не везло, спору нет, но везёт сильнейшим! У Спартака и ударов в створ ворот больше, в первом тайме был момент могли забить, и в борьбе были лучше. Команда очень порадовала самоотдачей, рвали и метали абсолютно все. Красавцы!!!
Смотрел первый тайм и про себя сказал что мы первые забьём, так и вышло, но ещё и победили. Так бы всегда играли как сегодня.
Всех болельщиков народной команды с заслуженным разгромом над принципиальным соперником! Сегодня наш день!!!
Gorabo90
29 Сентября 2022 в 22:50
Неожиданно крутой матч как в исполнении обеих команд,так и в исполнении Спартака в отдельности!Если честно ожидал увидеть безнадёгу последних матчей с зенитом,но не тут то было.Надеюсь команда обретёт здоровую уверенность в себе и дальше продолжит играть в том же духе. Браво. Спасибо.
redwhite1959
29 Сентября 2022 в 22:42
Для меня - и думаю для многих - результат неожиданный! В первом тайме гости имели несколько хороших моментов для того, чтобы открыть счёт, но не воспользовались ими. А к 60-й минуте их преимущество стало казаться подавляющим. Но - у "Спартака" есть Промес! Который "перевернул" ход этого матча! Сам "накручивал" соперников, сам пасы грамотные раздавал и сам забивал! Короче - в решающие минуты повёл команду за собой! Лучший игрок матча - безусловно! Эта победа должна придать уверенности красно-белым - с "Зенитом" - оказывается - можно не только бороться на равных, но и побеждать его!
Zenituwka
29 Сентября 2022 в 22:56
Не согласен по поводу лучшего. Я бы Хлусевичу отдал. Рабочая лошадка. Везде успевал, везде выгрызал, а Промес просто затащил тогда когда Семак обезкровил в конец команду.
Volk Odinochka
29 Сентября 2022 в 23:27
Семак ещё тот физрук. Такое под конец натворить с заменами что трёху за 15 минут получил. Хахаха.
Кришна
29 Сентября 2022 в 22:39
Ждём коммент кошки-моромошки (он же wild cat), что опять сраный Газпром играл не основой, луна была не в том сатурне и тд. Ну и заодно поддакивание ему любителя поайкать ингермана
wild cat
29 Сентября 2022 в 22:47
ай..сраная свинарня с кришнаитам заработали сиводня запариных картохвильных ачисткаф...)) патеш пака сваё самалюбия аднаклетачный и припади к карыту сваим питаком..)) мали сваиво кришну чобы ни палучить в следушым матчи питак..ах ха ха..))
Кришна
29 Сентября 2022 в 22:53
Опять на колу сидишь?) нравится видимо тебе это дело... Я за мясных не болею айкалка, слещь с Кола, до макухи проткнуло уже
wild cat
29 Сентября 2022 в 22:57
ай..ты думаишь фсе такия как ты...)) паличи дупло и выташы занозы...)) да и выплюни йух када разгавариваш..))
Volk Odinochka
29 Сентября 2022 в 23:25
Ипать у тебя очко горит. Туши быстрее. :D
wild cat
29 Сентября 2022 в 23:27
ах ха ха ат чиво гарит та..)) ты ужэ туды заглинул..)) ну так патушы пажар изыком...)) залижы мине рану..))
CERG
29 Сентября 2022 в 23:22
Хари Кришна, Хари Рама, Хари Смехопанорама))
wild cat
29 Сентября 2022 в 23:25
ай..дык клован жы..)) защем мине затронул крышназависимай..)) сидел бы тиха малилса сваим индусам
wertygaz
29 Сентября 2022 в 22:35
Молодцы… разгромили «супер» клуб…
Zenituwka
29 Сентября 2022 в 22:59
В чемпионате посмотрим на молодцов и на разгром :)
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окончен Факел 0:1 Крылья Советов
окончен Спартак Москва 3:0 Зенит 4.60 4.30 1.73
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