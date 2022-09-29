Абаскаль: «Конечно, здорово, что эта серия не дошла до пяти лет»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Зенитом» (3:0).

- Игнатов - вынужденная замена, у Литвинова были проблемы в концовке. Что-то уже можно сказать по состоянию этих игроков?

- Я надеюсь, что никаких мышечных травм у них не будет. Ребятам нужно отдать должное, они выложились на 100%, отдались игре полностью, как и Литвинов, который выиграл много дуэлей, и Миша Игнатов, который часто забирал мяч и сильно помогал команде.

- Для болельщиков очень важно, что безвыигрышная серия с «Зенитом» не дошла до отметки в пять лет. Для вас насколько важна эта победа с точки зрения построения психологии победителей в команде и уверенности? Тем более, что победили крупно.

- Да, конечно, наши болельщики, безусловно, заслужили эту победу. Мы работаем и делаем всё, чтобы приносить им как можно больше радости, потому что в этом заключается суть футбола. Конечно, здорово, что эта серия не дошла до пяти лет. Но мне бы хотелось продолжать радовать их, и чтобы это было еще, еще и еще.