Радченко — о матче «Спартак» - «Зенит»: «Шансы команд оцениваю 50 на 50»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался в преддверии матча 3-го тура Фонбет Кубка России между «сине-бело-голубыми» и «Спартаком».

«Уверен, обе команды хотят выиграть Кубок России. Проходной игры точно не будет. Шансы команд в этой игре оцениваю 50 на 50. Все может быть», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Тренер считает, что в этом матче составы будет смешанные, но настрой у команд будет боевой. Радченко добавил, что Барриос является ключевым игроком санкт-петербургского клуба, но ничего страшного в его потере нет, есть игроки, способные заменить его.

«Спартак» примет «Зенит» завтра, 29 сентября, начало игры запланировано на 20:30 по московскому времени.