Кержаков: «Счёт не отражает характер игры»

В третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России московский «Спартак» славно отыгрался у питерского «Зенита» за поражение в матче восьмого тура российского чемпионата, когда питерцы выиграли со счетом 2:1. На сей раз «Спартак» забил три безответных мяча, оформив крупную победу. Однако Александр Кержаков, бывший нападающий питерского клуба, считает счет необъективным - он, по его словам, не отражает накал борьбы.

- Счёт не отображает ход встречи. По крайне мере то, что было до 75 минуты. До замен Малкома и Вендела «Зенит» владел преимуществом. Вышедший игроки не смогли удержать тот уровень, который предложили бразильцы. У «Спартака» отмечу Руслана Литвинова. Отлично сыграл в обороне, - цитирует Кержакова издание «Спорт-Экспресс».