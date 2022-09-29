Абаскаль: «Нам не хватило в определенной степени зрелости в прошлом матче с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Какой главный вывод вы сделали по прошлому матчу с «Зенитом»?

- Каждый матч у нас разный. Нельзя отталкиваться только от того, что происходило в прошлых матчах и идти только от этого, потому что проходит время, мы меняемся, мы работаем, поэтому каждый матч особенный, и мы подходим к нему именно таким образом.

- Для вас это третий матч. По качеству игры какой матч был лучше - ваш первый за Суперкубок или в чемпионате на «Открытие Банк Арене»?

- Два абсолютно разных матча. На мой взгляд, в первом - мы были лучше, показывали стабильность по ходу игры. Несмотря на то, что мы уступали в счете, все время были в игре, были рядом. Во втором матче было всё по нашему плану до 30-й минуты, но нам не хватило в определенной степени зрелости, потому что мы вели в счете и не смогли реализовать это преимущество, стали давать сопернику пространство и инициативу.