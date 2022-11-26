Бубнов назвал самую сильную сборную ЧМ-2022

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака, а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, какую сборную считает самой сильной на проходящем в Катаре чемпионате мира – 2022.

«Бразилия на чемпионате - это команда без слабых мест. Впервые за долгое время сборная приехала на турнир сбалансированным составом», - приводит слова Бубнова издание Sportbox.

В стартовом туре группового этапа Бразилия победила Сербию со счетом 2:0. Следующий поединок южноамериканская сборная проведет против команды Швейцарии в понедельник, 28 ноября. Завершат групповой этап подопечные Тите игрой против Камеруна.